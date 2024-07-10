شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادى لبنانى: تداعيات الحرب الإسرائيلية على الجنوب طالت جميع القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن العمليات العسكرية المتبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل منذ نحو 8 أشهر، والمحصورة في مناطق محددة من جنوب لبنان، لها تداعيات طالت كل القطاعات.



وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أبرز القطاعات التي تأثرت بالحرب، قطاع الزراعة والسياحة والصناعة، والخدماتية، مشيرًا إلى أن الخسائر وفق آخر إحصائيات وصلت إلى 5 مليارات دولار، وهي مرتبطة بشكل أساسي بالدمار في البنى التحتية.



وأوضح أن الدمار في الطرقات والمباني والأراضي الزراعية والمزارع، يضاف إليها خسائر أخرى غير مباشرة، نتيجة توقف الكثير من المؤسسات عن العمل في مناطق التوتر والنزاع، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات المتضررة كان القطاع السياحي حيث يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وهو تأثر إلى حد كبير نتيجة الحرب الدائرة في الجنوب رغم إصرار الكثير من المغتربين على القدوم إلى لبنان لكن بالتأكيد هناك تراجع في الأعداد التي كانت متوقعة.