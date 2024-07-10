شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والصين يبحثان الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون.

وتناولت المحادثات بين الجانبين - وفقًا لبيان الخارجية المغربية - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، كما تباحث الجانبان حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.