شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والصين يبحثان الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون.
وتناولت المحادثات بين الجانبين - وفقًا لبيان الخارجية المغربية - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، كما تباحث الجانبان حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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