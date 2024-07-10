شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأمريكا يبحثان تعزيز الشراكة الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانييل شابيرو، تعميق الشراكة الأمنية خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي استقبل شابيرو، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، حيث تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها وغلق مخيم الهول السوري