شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أمريكية تتهم إيران بالتحريض على تنظيم مظاهرات داخل واشنطن بسبب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز إيران بالتحريض على احتجاجات داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب فى غزة، عبر دفع مبالغ مالية للمتظاهرين.

وأضافت هاينز، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "أريد أن أكون واضحة أنني أعرف أن الأمريكيين الذين يشاركون في الاحتجاجات يعبرون، بحسن نية، عن آرائهم بشأن الصراع في غزة، وهذه المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى خلاف ذلك"، مضيفة أن الأمريكيين الذين تستهدفهم هذه الحملة الإيرانية قد لا يدركون أنهم يتفاعلون مع حكومة أجنبية أو يتلقون دعما منها.

وحثت المسؤولة الأمريكية جميع الأمريكيين على البقاء يقظين أثناء تعاملهم عبر الإنترنت مع حسابات والجهات الفاعلة التي لا يعرفونها شخصيا.