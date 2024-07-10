شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فلسطين تطالب الجامعة العربية بالإسراع فى تنفيذ قرارات "قمة البحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربى، الأمانة العامة للجامعة العربية بالإسراع فى التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية الـ33 بالمنامة، بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والإسراع في تنفيذ تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة فلسطين لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي - رئيس اللجنة، ومشاركة مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة، لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي بداية الاجتماع توجه رئيس البرلمان العربي، بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني، وحيّا صموده وثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، وأكد أن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم واجتماعات طارئة منذ العدوان على قطاع غزة، وفي ظل عدوان متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس من عصابات المستوطنين المتطرفين وجيش الاحتلال، واستمرار جهود البرلمان ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان الاحتلال، ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.

بدوره، أطلع مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، الأعضاء على آخر مستجدات الوضع في فلسطين، مؤكدًا أن كيان الاحتلال مستمر منذ تسعة أشهر في مجازره وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، وفي ظل وضع إنساني مروع ومجاعة وانهيار تام وكامل لكل المقومات الحياتية للقطاع حيث دمر الاحتلال 75% من كل أشكال الحياة في القطاع، لافتا إلى ما يحدث في الضفة الغربية من تدمير للبنية التحتية وتهجير ممنهج حيث أخضع الاحتلال 82% من الضفة الغربية للسيطرة الإسرائيلية.

ودعت لجنة فلسطين، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاستمرار في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720.

وأكدت لجنة فلسطين بالبرلمان، رفضها أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، وإدانة المجازر المروعة التي يقوم بها كيان الاحتلال بشكل يومي في قطاع غزة.

واعتمدت اللجنة، في ختام الاجتماع، مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين، وآخر بشأن أوضاع المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها بمقر الجامعة العربية يوم السبت المقبل.

