شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يدمر قواعد المليشيات الإرهابية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت قوات الكوماندوز فى الجيش الصومالى، اليوم الأربعاء، فى تدمير قواعد المليشيات الإرهابية بمحافظة شبيلى السفلى جنوبى البلاد.

ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الملازم أبو بكر معلم - حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - سكان محافظة شبيلى السفلى إلى التعاون والعمل مع الجيش الوطني للقضاء على العناصر الإرهابية الرافضة للسلام والاستقرار، والتي تعيق التقدم والازدهار.

وأضاف المتحدث أن العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني استهدفت فلول المليشيات الإرهابية في مدينتي "أوديجلي" و"بريري" ومناطق أخرى مجاور لهما.