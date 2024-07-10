شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى فلسطين يحذر من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأماكن المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

حذر المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، من اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأماكن المقدسة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح، حسب بيان صادر عن مكتبه، أن سلطات الاحتلال تعتدي على رواد المسجد الأقصى المبارك، وتمنعهم من الوصول إليه، وتحتجزهم، وتقوم بتفتيشهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المقدسات قبل فوات الأوان.