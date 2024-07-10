شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: طيران الإحتلال يخرق جدار الصوت فى أجواء النبطية وإقليم التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بخرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح بجنوب البلاد، وعلى مستوى منخفض، محدثا دويا قويا.



وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا في الساحة العامة لبلدة طيرحرفا، ثم أعقب الغارة استهداف المنطقة نفسها بصاروخين، مضيفة أنه على القور تحركت سيارات الإسعاف بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق داخل المنزل المستهدف.



من جانبه، أعلن حزب الله، قصف مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بالجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.