شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة: أكثر من مليون نازح فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب جورجيو بتروبوليس، مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، بفتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات للقطاع وتأمين عمل فرق الإغاثة الدولية به، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة للقاهرة الإخبارية: "يجب وقف الحرب على القطاع حتى نتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية"، لافتا إلى أن أكثر من مليون نازح في رفح جنوبي القطاع وحالة من التدهور والدمار الشامل تسود كل أنحائه.