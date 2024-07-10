شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية اليابانية خلال زيارته لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، الأمين العام لمجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس وزراء الياباني وشيماس هاياشي ، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى لليابان.



وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين اليابان والعالم العربي، مؤكداً حرص الجامعة العربية ودولها الأعضاء على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون العربي الياباني ومشيراً في هذا الخصوص إلى قوة الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين،وذكر المتحدث أن اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تسعي الي تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين العربي والياباني.



كما أشار المتحدث إلى المباحثات التي عُقدت بين أبو الغيط ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، حيث أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من الجانب الياباني لإنجاح أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني (الذي تأسس عام 2009) الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو، مشيراً إلى أهمية مواصلة عقد الفعاليات الخاصة بآليات التعاون العربي الياباني في المجالات المختلفة بشكل دوري وبانتظام بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون العربي الياباني.



لقاء أبو الغيط

وأضاف المتحدث أن وزيرة الخارجية اليابانية أكدت على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، وذلك في ضوء مذكرة التعاون العربي الياباني في المجال السياسي التي أُبرمت عام 2013، وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أهمية عقد الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني عام 2025 في مكان يتفق عليه الجانبين.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص الوضع المتدهور بقطاع غزة محذراً من اتساع رقعة الحرب وتحولها إلى مواجهة إقليمية، بما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط والأمن العالمي، كما حث اأبو الغيط الجانب الياباني علي الاعتراف بدولة فلسطين لما لذلك من تأثير كبير في تشجيع باقي الدول للاعتراف بدولة فلسطين والمساهمة في تحسين الوضع المتدهور بها.



مباحثات بين أبو الغيط ووزيرة الخارجية اليابانية



كما قام الأمين العام بتوجيه الشكر للجانب الياباني علي االجهود والمساعدات المقدرة الي الشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدني(الاونروا) مشيرا في هذا الصدد الي الأهمية الكبيرة التي تقع علي عاتق الاونروا في محاولة رفع المعاناة التي يمر بها الفلسطينيين داخل قطاع غزة.



أبو الغيط ووزيرة الخارجية اليابانية



كما ذكر المتحدث أن أبو الغيط التقى أيضاً بالسيدة أونودا كيمي رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشورى للبرلمان الياباني، مشيراً إلى أن الجانبين قد تباحثا حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مشيرا في هذا الاطار الي حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان الذي وصل إلى نحو 140 مليار دولار منذ بداية عام 2024 ، كما قدم أبو الغيط شرحا وافيا للأوضاع في المنطقة ، واستمع لرؤية الجانب الياباني حول أهمية التحول الرقمي وتأثيره الكبير على مسيرة التنمية.