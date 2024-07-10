الخليج اليوم .. "السعودية للكهرباء" تصدر بيانا بعد انقطاع خدمتها في بعض أحياء الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانا بشأن انقطاع الخدمة في عدد من أحياء العاصمة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لها، أمس الثلاثاء، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن فرقها: "تمكنت من إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين من انقطاع الخدمة في أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض من جراء العطل الخارج عن الإرادة في أحد مكونات الشبكة الكهربائية، الذي تم إصلاحه". وقدمت الشركة اعتذارها لمشتركيها، شاكرة لهم تفهمهم.

من جهتها، أكدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء على أنه بعد استكمال إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع، الذي بدأ أمس الثلاثاء على الساعة الـ8:33 مساء، وتأثر به عدد من أحياء شمال مدينة الرياض، بدأت الهيئة إجراء تحقيق للوقوف على الأسباب المؤدية للانقطاع.

وأشارت الهيئة في بيان على "إكس" إلى أنها تقوم بتقييم إجراءات مُقدّم الخدمة خلال الحدث، وفقا لدورها الإشرافي في متابعة ومراقبة أداء مقدمي الخدمة الكهربائية.