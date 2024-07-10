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الخليج اليوم .. السعودية ترفع حصيلتها من طرح "أرامكو" إلى 12.35 مليار دولار

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أظهرت البيانات أن جمعت 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم عملاق النفط "أرامكو"، بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.


 

وسيساعد نجاح بيع الأسهم والعائدات الإضافية في تعزيز طموحات السعودية للاستثمار في صناعات جديدة وتنويع اقتصادها والابتعاد عن النفط في إطار خطة "رؤية 2030".

 

وجمعت المملكة مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى بخيار الاستثمار الأخضر، وفقا للوثيقة، والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون هناك طلب من المستثمرين.

 

وكانت الحكومة السعودية قد باعت حصة نسبتها 0.64% أي حوالي 1.545 مليار سهم من شركة "أرامكو" بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الشهر الماضي، بالإضافة إلى 154 مليون سهم إضافي متاح لمدير الاستقرار السعري، شركة "ميريل لينش"، لإعادة شرائها ومن ثم إعادتها للحكومة في حال انخفاض سعر السهم عن سعر العرض.

 

وارتفعت أسهم "أرامكو" بنسبة 3.3% منذ الطرح الشهر الماضي، ليتم تداولها عند 28.15 ريال.

 

المصدر: رويترز

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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