شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدمر 1500 منزل في مخيم نور شمس بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت مؤسسات حكومية وأهلية فلسطينية، هدم وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 300 منزل بشكل كلي و1200 منزل بشكل جزئي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، خلال الاجتياحات المتكررة للمخيم.وأفادت لجنة خدمات مخيم نور شمس، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية والشوارع والمنشآت العامة.وفي الأغوار الفلسطينية، دمرت قوات الاحتلال بئر مياه واستولت على معدات زراعية في قرية العقبة، ضمن عمليات التضييق المستمرة على الفلسطينيين في قرى الأغوار، التي تشهد توسعًا استيطانيًا غير مسبوق.