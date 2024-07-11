شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يدمر 300 منزل في مخيم نور شمس بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

نزوح الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - وثّقت مؤسسات حكومية وأهلية فلسطينية، هدم وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 300 منزل بشكل كلي، و1200 منزل بشكل جزئي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، خلال الاجتياحات المتكررة للمخيم.وأفادت لجنة خدمات مخيم نور شمس بأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية والشوارع والمنشآت العامة.وفي الأغوار الفلسطينية، دمرت قوات الاحتلال بئر مياه واستولت على معدات زراعية في قرية العقبة، ضمن عمليات التضييق المستمرة على الفلسطينيين في قرى الأغوار، التي تشهد توسعًا استيطانيًا غير مسبوق.

وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح الآلاف من الناس في مدينة غزة بأنه فوضوي وخطير، وذلك في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة للفلسطينيين بالمغادرة إلى أحياء ينشط فيها القتال أو عبرها.



وأوضح المكتب أن الفلسطينيين يفرون في اتجاهات متعددة دون معرفة الطريق الأكثر أمانًا، وتحت النيران والقصف، ولم يتمكن سوى عدد قليل منهم من أخذ ممتلكاتهم، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوفير وقت كاف وطريق آمن للنازحين.