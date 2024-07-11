"العيد عيدين".. في جميع دول الخليج الخميس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: أقيم العرض العالمي الأول للفيلم الكوميدي العائلي المنتظر "العيد عيدين"، من إنتاج "إيمج نيشن أبوظبي" وتوزيع شركة "هاي واير بيكتشرز"، مساء الثلاثاء في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، إحدى مواقع تصوير الفيلم، وسط حضور لافت من الممثلين وأعضاء طاقم العمل المشاركين في الفيلم.

وكان من بين نجوم الفيلم الذين حضروا العرض الافتتاحي الأول كل من ميرة المدفع وفهد البتيري وشادي الفونس، برفقة الفريق الإماراتي الموهوب الذي قاد إنتاج الفيلم، بمن فيهم المخرجة الحائزة على الجوائز ميثة العوضي، والمنتجة راوية عبدالله، والكاتبة سارة الصايغ التي ألفت قصة الفيلم.

خلال العرض الأول، حظي الحاضرون بفرصة الاستمتاع بتجربة عرض غامرة لفيلم "العيد عيدين"، وهو فيلم كوميدي مبهج يتتبع قصة عائلة سعودية إماراتية شابة تقضي عطلتها في أبوظبي، حيث تتوالى الأحداث على نحو غير متوقع، وهو ما يترتب عليه مواقف مليئة بالضحك والفوضى والصداقات وفي هذه الأثناء يزداد الترابط بين أفراد العائلة.

ميرة المدفع وفهد البتيري

ويضم فيلم "العيد عيدين" مجموعة من المواهب البارزة، بما في ذلك النجمة الإماراتية ميرة المدفع، المعروفة من فيلم "وحش"، والتي تألقت في دور الأم التي تسعى لتحقيق أحلامها بينما تعتني بأسرتها؛ والممثل السعودي فهد البتيري، المعروف من أعمال مثل مسلسل "ذا أوفيس" و"من ألف إلى باء" و"راشد ورجب"، في دور الأب المجتهد في عمله الذي يتعلم كيفية إظهار جانبه المحب.

كما ينضم إلى الطاقم عبدالمجيد فهد، وليال فهد، وعبدالمحسن الحربي، الذين يقدمون شخصيات أطفال العائلة: علي المشاكس، ومريم العنيدة، ومحمد الخجول. يشارك أيضاً في الفيلم شادي الفونس، المشارك في أعمال مثل "رامي" و"راشد ورجب"، وكذلك حسن رجب.

التصوير في أبوظبي

تم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية البارزة في دولة الإمارات والتي تضم العديد من مناطق الجذب الرئيسية مثل فندق دبليو بي أبوظبي، الفندق الأول في العالم الذي يحمل علامة وارنر براذرز، إلى جانب ياس مول.

من المنتظر عرض فيلم "العيد عيدين" في دور السينما في جميع أنحاء دولة الإمارات والسعودية ومنطقة الخليج اعتباراً من 11 تموز (يوليو).

