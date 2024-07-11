وفاة الشاعر الكويتي يعقوب السبيعي عن 79 عاماً

الرياص - اسماء السيد - الكويت: نعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت الشاعر يعقوب يوسف السبيعي، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 79 عاماً.

وقالت الأمانة العامة في بيان إنَّ الراحل يعد "قامة ثقافية كبيرة، بإسهاماته البارزة في الحركة الثقافية بالكويت والوطن العربي، إلى جانب أعماله الرائدة في الأغنية الوطنية".

وطبقاً لمعجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، فإن الشاعر يعقوب السبيعي ولد في حي المرقاب بمدينة الكويت عام 1945 وحصل على شهادة الثانوية عام 1964، وكان عضواً في رابطة الأدباء، وأمين سرها.

كما كان عضواً في لجنة دعم المطبوعات الإبداعية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعضوا في لجنة تحكيم في مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري.

للشاعر السبيعي إسهامات بارزة في كتابة الأغنية الكويتية، ونشر بعض إنتاجه الشعري والأدبي في جريدة (صوت الكويت) ومجلة (الديرة) ومجلة (العربي) وغيرها من الصحف والمجلات العربية.

ومن أبرز دواوينه الشعرية (السقوط إلى الأعلى) و(مسافات الروح) و(الصمت مزرعة الظنون) و(إضاءات الشيب الأسود). من أشهر أشعاره المغناة (كلنا للكويت والكويت لنا) و(هلي على الكويت يا شمس الأعياد).