شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبناني: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق حاجز الصوت فوق صيدا ومناطق بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق حاجز الصوت فوق صيدا وعدد من المناطق جنوبي البلاد، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بخرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح بجنوب البلاد، وعلى مستوى منخفض، محدثا دويا قويا.