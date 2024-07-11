شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: تشكيل مجلس الأعمال السعودى الإندونيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودى الإندونيسى فى دورته الجديدة ، وتسمية أيمن أمين سجيني رئيساً للمجلس، وكل من صالح عبدالله القباع وأسامة عبدالله قوقندي نائبين للرئيس.



ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن رئيس مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي أيمن سجيني قوله:" إن المملكة وإندونيسيا تعدان من القوى الاقتصادية المؤثرة ضمن مجموعة العشرين مما يعزز من أهمية دور مجلس الأعمال في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في رؤية المملكة 2030 التي تشكل قاعدة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين".



وأوضح أن حجم التجارة خلال الربع الأول وحتى الثالث من عام 2022 بلغ نحو 23.4 مليار ريال، فيما حققت الصادرات السعودية إلى إندونيسيا ارتفاعاً بنسبة 61%، لافتاً النظر للقطاعات التي سيركز عليها مجلس الأعمال لما توفره من فرص للتعاون والاستثمار بين المستثمرين من البلدين وتشمل: الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والرعاية الصحية والعمالة وتصدير التمور والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية.