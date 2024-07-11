شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإمارات يوجه بإنشاء أكبر سوق للمواد الغذائية بالعالم فى إمارة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، بإنشاء "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، وذلك في إطار توجهات الإمارة وإستراتيجياتها لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية ما يساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنه تم إطلاق خطة الإمارة لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وتوسيع ومضاعفة مساحة السوق الحالي لدعم أجندة دبي الاقتصادية وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر، مشيرا إلى أنه تم تكليف مجموعة موانئ دبي العالمية بإدارة وتشغيل السوق وتطويره وربطه مع الأسواق العالمية، منوها بأن إمارة دبي تمثل مركزا تجاريا واستثماريا يستقطب كبرى الشركات، والعمل سيتضاعف خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في خلق الفرص الاستثمارية للشركات العالمية.



وشهد النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية، لإنشاء وإدارة "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، الذي سيكون أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، حيث وقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليّم، والمدير العام لبلدية دبي داوود الهاجري.