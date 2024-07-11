شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربى يؤكد أهمية تعزيز عمل اتحاد المغرب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، أهمية تعزيز عمل اتحاد المغرب العربى من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة لمزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء "بوريطة" بالرباط مع الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي طارق بن سالم. وفقا لمنشور الخارجية المغربية، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عيّن - في 27 مايو الماضي - طارق بنسالم أميناً عاماً جديداً للاتحاد المغاربي، وذلك بعد موافقة رؤساء دول المغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا على هذا التعيين.