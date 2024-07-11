البحرين والصين تعززان التعاون فى قطاع الإسكان

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القاهرة - سامية سيد - وقعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية آمنة بنت أحمد الرميحى مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية الصيني "ني هونغ" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تبادل الخبرات الفنية في قطاع السكن الإجتماعي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى الصين .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن المذكرة تأتي في إطار مبادرة (الحزام والطريق) الاستراتيجية، وتهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجالات الإسكان المتعددة، بما في ذلك استخدام وسائل البناء الذكية وتوظيف مواد البناء الموفرة للطاقة وتوفير أحدث معايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية والهندسية في المشاريع الإسكانية وتشمل أيضًا تبادل المعرفة في مجال تنظيم السوق العقاري وإشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، وإعادة تطوير المشاريع والمباني السكنية القديمة، وإدارة المجتمعات السكنية .

من جانبها، أكدت الوزيرة البحرينية أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الصينية الرائدة في القطاع الإسكاني، بما يتوافق مع خطط الوزارة لتطوير آلياتها في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وإدارة المشاريع وخدمات ما بعد الانتفاع.

من جانبه، أشاد وزير الإسكان الصيني بالتطور العمراني المتنامي الذي تشهده المملكة، خاصة في قطاع السكن الاجتماعي، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون وتبادل الزيارات لتطوير العلاقات المشتركة بما يثري السياسات والخطط الإسكانية في كلا البلدين .

كما عقد الجانبان اجتماع عمل موسع لبحث سبل التعاون في مختلف مجالات قطاع السكن الاجتماعي، وتطوير العلاقات لتعزيز مخرجات الخطط الإسكانية وتنويع الخيارات السكنية، وتسريع توفير السكن الملائم للمواطنين.