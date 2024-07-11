شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض، مستشار الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى عن تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، قائلا إن "الأمور تسير فى اتجاه جيد".

وقال كيربي ، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، إنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين يمكن تضييقها من خلال المحادثات التي يعقدها المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك، ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز مع مسؤولين في المنطقة.

وفيما تسعى الإدارة الأمريكية لإقناع الإسرائيليين بإبرام صفقة تهدئة في غزة، جدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد التزامه باتفاق يحترم الخطوط التي تضعها إسرائيل.