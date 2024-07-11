شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: الموقف فى الشرق الأوسط يمثل تحديا أمنيا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الموقف فى الشرق الأوسط يمثل تحديا أمنيا كبيرا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن، ناقش مع نظرائه على هامش اجتماعات قمة الناتو، كيفية الوصول إلى تحقيق وقف لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة فى غزة وتحقيق الهدوء فى شمال إسرائيل وجنوب لبنان، وكيفية تحقيق سلام واستقرار أوسع فى الشرق الأوسط.

وقال ميلر، فى مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، على هامش قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن" إنه لن يتطرق إلى البيان الختامي المرتقب للقمة، ولا يريد أن يستبق القرارات التي سيتخذها 32 زعيم دولة مجتمعون هنا اليوم"، موضحا أنه عندما يجتمع مثل هذا العدد من الزعماء فأنهم يناقشون كل التحديات الأمنية الرئيسية التي يواجهها العالم.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الموقف في الشرق الأوسط هو أحد هذه التحديات، مضيفا أن الوزير بلينكن التقي بعدد من نظرائه على هامش اجتماعات القمة، وفي هذه اللقاءات كان الموقف في الشرق الأوسط بالفعل حاضرا.

وأضاف أن النقطة الرئيسية في المناقشات كانت حجم العمل الشاق الذي يجب أن نستمر فيه معا، لكي ننجح في تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة يمكن أن يقود إلى نهاية المعاناة في غزة، بالإضافة إلى إمكانية التوصل لتحقيق الهدوء في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، والإمكانية الأكبر في تحقيق سلام واستقرار أوسع في الشرق الأوسط.