شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينين واعتقال 10 آخرين فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الهلال الأحمر الفلسطينى، إصابة 7 مواطنين بينهم طفلان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، بلدة حلحول شمال الخليل، ومخيم بلاطة شرق نابلس.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول وداهمت عددا من منازل المواطنين، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب باشتعال النار في أكثر من منطقة في البلدة ومنها الموقع الأثري "عين الذروة"، مضيفة أنه خلال تلك المواجهات أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة شاب وطفل بالرصاص الحي، كما أصيب مواطن ثالث بجروح في الرأس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت داخل مخيم بلاطة،فيما أصيب 3 آخرون برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحام منازلهم في المخيم.

وفي سياق متصل .. أفادت مصادر محلية فلسطينيه، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وداهمت عدة منازل داخل مخيم بلاطة، واعتقلت 10 مواطنين من الضفة، حيث اعتقلت 5 مواطنين من بينهم أسير محرر بعد أن داهمت منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم واعتقلت مواطن ونجله من مدينة رام الله بعد مداهمة منزله في حي الطيرة بالمدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال اقتحم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وتركزت في أحياء بيتونيا والطيرة، وأطلقت قنابل الغاز في حي الطيرة مما تسبب في اندلاع حريق بين منازل المواطنين، كما اقتحمت تلك القوات بلدة نعلين وقرية دير قديس غرب رام الله.

