شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: إنشاء مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسى فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن إنشاء مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسى فى المملكة، بما يسهم فى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الحلف.

وأوضحت الوزارة في بيان حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، أن قرار فتح المكتب الذي كان قد تم الإعلان عن النية لإنشائه في البيان الختامي لقمة الناتو بليتوانيا في يوليو 2023، يمثل علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الأردن والحلف، حيث يقر الحلف بدور الأردن المحوري في تحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً، ويشيد بإنجازاته الممتدة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والتطرف العنيف.

وأضافت أن المكتب باعتباره مكتب تمثيل للحلف، سيسهم في إحراز التقدم المنشود في تنفيذ برامج وأنشطة الشراكة التي تشمل عقد المؤتمرات والدورات وبرامج التدريب في مجالات مثل التحليل الاستراتيجي، والتخطيط لحالات الطوارئ، والدبلوماسية العامة، والأمن السيبراني، وإدارة تغير المناخ، وإدارة الأزمات والدفاع المدني.

وأوضح البيان، أن الحلفاء في قمة الناتو (حلف شمال الأطلسى) لعام 2024 في واشنطن اعتمد خطة عمل لتعزيز نهج التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواكبة تطورات المشهد الأمني والإقليمي والعالمي، وحرصت هذه الخطة على إظهار التزام الحلف بتعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبي، من خلال إنشاء مكتب اتصال للحلف في المملكة الأردنية الهاشمية وهو مكتب الاتصال الأول في المنطقة.