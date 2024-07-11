شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى السعودى يطالب وزارة الحج بتحديد مقاعد باقات حجاج الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس الشورى السعودى، في جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وزارة الحج والعمرة، بالعمل للتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن بمنافذ الوصول وتخصيص المواقع اللازمة لها والتوسع في مؤشرات قياس رضاء المعتمرين لجميع الخدمات المقدمة لهم ليكون لكل خدمة مؤشر قياس مستقل. وفق "عكاظ " .

ودعا "الشورى" إلى دراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل؛ وفقاً للباقات الأكثر طلباً من خلال التسجيل المبكر بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وبذل مزيد من الجهود في الرقابة على أعمال مكاتب شؤون الحج وتعاقداتها من خلال تنظيم محدّث يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، وتحليل بيانات مركز معلومات الحج والعمرة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها، ونشر أبحاث ندوة الحج الكبرى إلكترونياً بعدد من اللغات على موقع الوزارة.

فيما طالب المجلس، في آخر جلسات دورته الحالية، وزارة الرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم، لاستثمار ملاعب وصالات المدارس النموذجية لإقامة المسابقات والمنافسات الرياضية، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية ذات المواصفات العالمية، لتكون جاهزة لاستضافة دورات الألعاب والبطولات العالمية والقارية التي ستقام في المملكة، والتنسيق مع القطاع الخاص، لبناء فنادق ومعسكرات لإقامة الفرق والمنتخبات في المدن والملاعب التابعة للوزارة.

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية ، قد بدأت منذ يونيو الماضى استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم؛ بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مع تسخير الجهود لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة. وفق "سبق".

يذكر أن وزارة الحج تستقبل سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة؛ حيث أدى الحجاج أمس طواف الوداع بالحرم المكى فى ختام مناسك حج 2024 .