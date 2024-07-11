شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أكثر من 34 مواطنا جراء غارات الاحتلال على مدينتى غزة ورفح والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 34 مواطنا فلسطينيا على الأقل جراء غارات للاحتلال الإسرائيلى على مدينتى غزة ورفح.

وأفادت قالت قوات الدفاع المدني الفلسطيني - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن هناك أكثر من 30 جثة شهيد ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة ،كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفل في غارة للاحتلال على حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 38 ألفا و295 شهيدا، و88 ألفا و241مصابا.