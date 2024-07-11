شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى على خط أزمة السودان.. تشكيل لجنة للاتصال بطرفى النزاع والان مع تفاصيل الخبر

دخل الإتحاد الأفريقى على خط الأزمة السودانية، وانطلقت اجتماع اجتماع الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي للعملية السياسية السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وقاطعته التكتلات السياسية والحركات ذات الثقل الأكبر بحسب صحيفة تريبون سودان.

يناقش الاجتماع، في الفترة من 10 إلى 15 يوليو الحالي، إنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتأسيس للحل السياسي الشامل.

فيما كشف مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تشكيل لجنة خاصة من رؤساء حكومات أفريقية، للتواصل مع طرفي الصراع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، بهدف وقف القتال فوراً ودون شروط.

وقال رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، منقويل ميمبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاتحاد الأفريقي قرر عقد قمة أفريقية استثنائية بشأن السودان خلال الأشهر المقبلة.

ووصف الوضع في السودان بالكارثي، مؤكداً أن الاجتماع الأخير للمجلس على مستوى الرؤساء اتفق على أن يتعامل مجلس السلم والأمن الأفريقي مع وقف القتال كأولوية قصوى.

وأعرب عن قلق المجلس العميق إزاء التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري لطرفي النزاع.

في السياق ذاته، قال الأمين التنفيذي لمنظمة إيقاد، ورقنيه جيبيهو إن المنظمة ساعدت منذ اندلاع الحرب في جمع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن تلك الجهود توقفت بسبب العرقلة من داعمي هذا الصراع.

وشدد خلال كلمته في الاجتماع التحضيري على أن الحوار ضروري لاستعادة النظام الدستوري في السودان، وأشار إلى أهمية أن تكون هذه العملية السياسية شاملة وذات تمثيل واسع.

بدوره وصف ممثل مفوض الاتحاد الأفريقي ومسؤول الشؤون السياسية والأمن بالمفوضية، ادكوني بانكولي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، الدورة الأولى من المشاورات بالمهمة.

وقال إن العملية التحضيرية للعملية السياسية بالتعاون مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، الجامعة العربية، الولايات المتحدة، وإيقاد.