شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. قصف مدفعى وفوسفورى إسرائيلى يستهدف بلدة ميس الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف العدوان الإسرائيلى القصف على عدد من بلدات جنوب لبنان، حيث استهدف القـصف المدفـعي والفسفورى الإسرائيلى أطراف بلدة ميس الجبل الجنوبية والشرقية، كما استهدف أطراف بلدات حولا، وادي السلوقي وعيترون. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وفى السياق نفسه، تتعرض أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب ومنطقة البطيشية خراج بلدة الضهيرة لقصف مدفعي من عيار 155 ملم، وسط تحليق لطائرات استطلاعية ومسيرة معادية فى الأجواء، وقد أدى القصف على منطقتي الناقورة وعلما الشعب إلى اندلاع النيران في الأحراج وبساتين الزيتون حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها.

ومن جهة أخرى، تختتم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارتها إلى إسرائيل والتى استغرقت ثلاثة أيام ووفق الأمم المتحدة تأتي زيارة المنسقة الأممية إلى إسرائيل تمهيدا لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري حول تنفيذ قراره رقم 1701 الصادر عام 2006 ولبحث سبل وقف التصعيد عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل

وركزت مناقشات المنسقة الأممية مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء وإفساح المجال لحل دبلوماسي يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار 1701.