شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يسقف صحن الحرم الإبراهيمى الشريف فى محاولة لتهويده والان مع تفاصيل الخبر

أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الخميس، على سقف صحن الحرم الابراهيمى الشريف، فى محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه.

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "استغل الاحتلال فترة الحرب وأقدم على إغلاق منطقة الصحن وسقفه بألواح صاجية، في محاولة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي"، معتبرا هذا العمل اعتداء سافرا بحق قدسية ومكانة الحرم.

وأضاف، أن هذا الاعتداء خطير، وشكلت الأوقاف الفلسطينية غرفة عمليات مع المحافظة والمؤسسات المدينة للخروج بتوصيات حول هذ الاعتداء السافر.

من جانبه، استنكر محافظ الخليل خالد دودين، الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يُشكل مسا خطيرا بمعالم الحرم واستفزازاً لمشاعر المسلمين، واعتداء على حرية العبادة فيه، وينذر بتصعيد الأوضاع في المحافظة، كما يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في أرجاء المحافظة ومنها البلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي الشريف.

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال اعتداءه على الحرم الإبراهيمي إلى إحداث تغيير على معالمه وانتهاك قدسية المكان.

وطالب "دودين"، المؤسسات الحقوقية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والوقوف عند مسؤولياتهم باعتبار أن الحرم الابراهيمي وضع على لائحة التراث العالمي.

