شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38345 شهيدا و88295 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 38345 شهيدا، و 88295 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 50 مواطنا وإصابة 54 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.