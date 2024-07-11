شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى أكثر من 38 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ279 على التوالي إلى 38345 شهيدًا، ونحو 88295 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 50 فلسطينيًا وإصابة 54 بجروح مختلفة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء في شوارع وأزقة مدينة غزة، لم يتم انتشالهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي المتواصل على كافة أحياء المدينة وحصارها.

