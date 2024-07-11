شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين فى غزة والضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاء فى بيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن التمويل سيساعد برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضافت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه خلال التمويل، ستوفر “الدعم اللوجستى للتوصيل الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فى جميع أنحاء غزة”، دون الخوض فى التفاصيل.

وقد اشتكت وكالات الإغاثة من عدم وصول البضائع إلى الناس فى غزة بسبب الوضع الأمنى الخطير وتزايد الفوضى التى تعقد عملية تسليم المساعدات.

وجاء فى بيان صادر عن وكالة المعونة الأمريكية أن التمويل الإضافى يرفع المساهمات الأمريكية للفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى أكثر من 774 مليون دولار.