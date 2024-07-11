شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية: ما يقوم به الاحتلال فى الحرم الإبراهيمى تجاوز خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، اليوم /الخميس/، إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلى من سقف لصحن الحرم الإبراهيمى بألواح حديدية هو اعتداء خطير وانتهاك واضح للمقدسات الإسلامية، وتجاوز واضح لطبيعة الحرم، وتغيير لمعالمه التاريخية والتراثية التى استمرت لقرون طويلة على هذا النمط المعماري، لا سيما أن هذا الصحن الذى تم سقفه عنوة ليعد المتنفس الوحيد للحرم الإبراهيمى.



وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم /الخميس/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه الانتهاكات، التى تأتى فى سياق الحرب المسعورة التى تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، ما هى إلا تتابع لسلسلة من الانتهاكات التى يمارسها هذا الاحتلال يومياً داخل الحرم الإبراهيمى وخارجه فى خطوة يراد بها تحويله إلى كنيس يهودى خالص، ومنع المسلمين من إقامة صلواتهم فيه.



وأشارت إلى أن الحرم الإبراهيمى يتعرض لاعتداءات وانتهاكات يومية وصلت ذروتها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمى فى العام 1994، من خلال التقسيم الزمانى والمكاني، وهى خطوة تحاول تمريرها فى المسجد الأقصى.



وطالبت الوزارة، المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو التى وضعت الحرم الإبراهيمى على لائحة التراث الإنساني، والتى من المفترض أن تعطى لها حصانة فى وجه الاحتلال وانتهاكاته، بأن تمارس صلاحياتها وتوقف هذا الاحتلال عن الاستمرار فى هذه الانتهاكات، وأشارت إلى أن حالة التصعيد التى يمارسها الاحتلال فى ظل الحكومة الحالية تجاه مقدساتنا وأماكن عبادتنا ومساجدنا وكنائسنا، مرفوضة مدانة.