شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على 3 إسرائيليين و5 كيانات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عقوبات على 3 إسرائيليين و5 كيانات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين فى الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أعلنت الولايات المتحدة، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاء فى بيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن التمويل سيساعد برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضافت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه خلال التمويل، ستوفر “الدعم اللوجستى للتوصيل الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فى جميع أنحاء غزة”، دون الخوض فى التفاصيل.

وقد اشتكت وكالات الإغاثة من عدم وصول البضائع إلى الناس فى غزة بسبب الوضع الأمنى الخطير وتزايد الفوضى التى تعقد عملية تسليم المساعدات.

وجاء فى بيان صادر عن وكالة المعونة الأمريكية أن التمويل الإضافى يرفع المساهمات الأمريكية للفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى أكثر من 774 مليون دولار.