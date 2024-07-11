شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تندد بقرار إسرائيل إضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث وزراء مجموعة السبع إسرائيل اليوم على العدول عن قرارها بشأن التوسع فى مستوطنات الضفة الغربية، مؤكدين أن برنامج المستوطنات الإسرائيلية غير متسق مع القانون الدولى ولا يفيد السلام، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وندد وزراء مجموعة السبع بقرار إسرائيل إضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية بالضفة الغربية.

يذكرأن، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عقوبات على 3 إسرائيليين و5 كيانات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين فى الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.