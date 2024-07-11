شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم إرهابى فى اتجاه ريف ‎إدلب الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السورية تصدى وحدات من القوات العاملة على اتجاه ريف ‎إدلب الجنوبى لهجوم إرهابى شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة، حيث كبدتها خسائر فادحة بالعتاد والسلاح وأوقعت العشرات من الإرهابيين بين قـتيل ومصاب.

وقال البيان أيضا “تمكنت وحداتنا العاملة على الاتجاه ذاته من إسقاط وتدمير عدة طائرات مسيرة انتحارية للإرهابيين حاولوا من خلالها الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات المحيطة الآمنة”.

وتابع "استهدفت وحدات من القوات العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالى بالتعاون مع الطيران الروسى الصديق مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ما أدى لتدميرها بالكامل ومقتل وإصابة العشرات منهم ومن بينهم متزعمون فى ما يسمى "الحزب الإسلامى التركستاني" الإرهابي".

وفى وقت سابق؛ استهدفت وحدات الجيش العربى السورى مجموعة إرهابيين فى محيط بلدة شنان فى جبل الزاوية جنوب إدلب بمسيرة FPV حيث تم رصد عدد من الإصابات فى صفوف الإرهابيين.

ونفذت قاذفات سلاح الجو السورى غارات على مقرات الإرهابيين من "الحزب-التركستاني" فى محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

و اغارت كذلك قاذفات سلاح الجو غربى إدلب بمحيط الغسانية بريف جسر الشغور المتاخم لمحور ريف اللاذقية الشمالى مستهدفة مقرات الإرهابيين واستمرار تحليق الطيران الحربى القاذف وطائرات الاستطلاع فوق إدلب وريفها.

كما استهدفت وحدات الجيش السورى بالمدفعية الثقيلة فى - وقت سابق - مواقع انتشار المجموعات الإرهابية فى قرى وبلدات جبل الزاوية الجنوبية بريف إدلب الجنوبي.

و قصفت وحدات الجيش السورى بالمدفعية الثقيلة مواقع انتشار الحزب الإسلامى التركستانى الإرهابى فى قرى وبلدات ريف اللاذقية الشمالي.