الخليج اليوم .. يمني يقتل زوجته وابنه ووالدها ثم ينتحر في ذمار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقدم مواطن يمني، على قتل زوجته وابنه وعمه "والد زوجته" وإصابة آخرين، بمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، قبل أن يقتل نفسه.

وقال سكان محليون، إن امرأة قتلت مع ابنها وأبيها، برصاص زوجها يوم أمس الأربعاء، في عزلة "المقنزعة" بمديرية عتمة بمحافظة ذمار.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن الأهالي أن المتهم يدعى "ماجد الهجرة"، مشيرين إلى إصابة آخرين من أسرة الجاني وأسرة زوجته، بذات الحادثة، التي وقعت نتيجة خلافات عائلية مع والد الزوجة ويدعى "سلطان عبدالله أحمد"، والذي كان يرفض عودة ابنته له ويتمسك بالطلاق.

وبحسب الأهالي، فقد أقدم المتهم على قتل نفسه عقب محاصرته من قبل الأهالي عقب الجريمة التي شكلت صدمة لدى أبناء المنطقة.

وتصاعدت خلال الأشهر والسنوات الماضية، جرائم العنف الأسرية، بمختلف المحافظات اليمنية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفسية المتردية، جراء الحرب التي تشهدها البلاد، بالإضافة لغياب العدالة وأسباب متعددة ساهمت بزيادة جرائم العنف الأسري.