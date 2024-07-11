شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 42 شخصا سحبوا استمارة التزكية فى الداخل والخارج للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية التونسية، نجلاء العبروقى، أن عدد الأشخاص الذين قاموا بسحب استمارة التزكية بلغ حتي اليوم 42 شخصا فى الداخل والخارج.



وقالت نجلاء العبروقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم/الخميس/، إن هذا العدد شمل من تقدموا بصفة شخصية أو من تقدموا نيابة عن المترشح المحتمل بمقتضى "توكيل قانوني وخاص" لدى المقر المركزى للهيئة ومقار الهيئات الفرعية في الداخل أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.



ونفت عضو الهيئة أي علاقة للهيئة بالقائمة التي تم تداولها، أمس/الأربعاء/، عبر منصات التواصل الاجتماعى، والتي ضمت 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن تلك القائمة ليست القائمة المعتمدة لدى الهيئة كما أنها لم تصدر عنها ولم تثبت صحتها.



وبخصوص السجل الانتخابي الذي سيتم إعلانه بصفة نهائية في 23 يوليو الجاري، كشفت العبروقي عن أن عدد الناخبين المسجلين في الداخل والخارج بلغ، بصفة أولية، 9 ملايين و753 ألفا و207 ناخبين من بينهم 618 ألفا مسجلا بالخارج منهم 348 ألفا سجلوا بصفة إرادية و269 قامت الهيئة بتسجيلهم آليا.