شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية تعلن إغلاق مخيم اشتى بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق، اليوم الخميس، إغلاق مخيم آشتى (جنوبى محافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق) بشكل نهائي.



وذكر المكتب الإعلامى لوزيرة الهجرة فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الهجرة إيفان فائق، أعلنت إغلاق مخيم آشتى بعد مغادرة آخر العائلات العراقية النازحة".



وأكدت فائق، على "أهمية هذه الخطوة فى سبيل عراق يخلو من المخيمات"، مبينة أن "المتبقى من النازحين يسكنون فى محافظتى أربيل ودهوك وتم تشكيل لجنة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة آليات إغلاق المخيمات بشكل نهائى وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للنازحين للعودة الى مناطقهم الأصلية".



وتابعت، "نعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق جميع مخيمات النازحين بشكل نهائي"، مشيدة "بجميع المسؤولين والقوات الأمنية فى محافظة السليمانية على التعاون مع وزارة الهجرة لإعادة النازحين".



وأعربت وزير الهجرة العراقية عن أملها بأن "يكون هناك تعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإغلاق ملف النازحين بشكل نهائي".