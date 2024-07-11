شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى ميثلون جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم /الخميس/ في بلدة ميثلون جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت جثمان شهيد طفل من طريق عام في ميثلون إلى المستشفى التركي بطوباس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ميثلون ما أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن استشهاد الطفل علي حسن علي ربايعة (17 عاما) وإصابة شابين، كما اندلعت مواجهات في قرية سيريس المجاورة، أصيب خلالها طفلان بالرصاص الحي.



وباستشهاد الطفل ربايعة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 573 شهيدا، من بينهم 138 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5350 جريحا.