الخليج اليوم .. 9 ملايين دولار.. دعم سعودي - أممي لـ"صندوق التمويل الإنساني في اليمن"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) -عبر الاتصال المرئي- مذكرة دعم مالي بقيمة 9 ملايين دولار؛ لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

وسيجري بموجب المذكرة دعم المركز للصندوق بغرض مواجهة الأزمات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تنشأ نتيجة نقص التمويل، وتقديم المساعدات الملحة إلى الفئات الأكثر ضعفًا ودعم العمل الإنساني في اليمن بجميع القطاعات الإغاثية، فضلًا عن مساندة بناء المنظمات غير الحكومية؛ بهدف تقليل اعتمادها على صندوق التمويل الإنساني وتعزيز إمكانياتها لجذب التمويل.

ويأتي ذلك في إطار سعي السعودية ممثلة بالمركز لتوفير الموارد اللازمة لمساندة العمل الإنساني في اليمن، وتعزيز التعاون الإستراتيجي مع الشركاء الدوليين وجهات التمويل لتحسين الوضع المعيشي للمتضررين هناك.

ومثل الجانبين في التوقيع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة الطارئة السيدة جويس موسويا.