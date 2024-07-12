شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف مستمر

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين، فيما أصيب آخرون مساء اليوم، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل وتجمعٍ للفلسطينيين في وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع، أن خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال الذي استهدف منزلهم غربي مخيم النصيرات، فيما استشهد ثلاثة شبان في قصف من طائرات الاحتلال قرب جسر وادي غزة.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف مناطق جحر الديك والمغراقة شمال مخيم البريج، إضافةً إلى استهداف محيط أبراج الصالحي بمخيم النصيراتذلك بالتزامن مع مواصلة جرافات الاحتلال تدمير مئات المنازل على جانبي مفترق الشهداء وسط قطاع غزة.