شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين والان نبدء بالتفاصيل

38345 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب الفلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة ميثلون بمدينة جنين، ونُقل لمستشفى طوباس.وفي سياق متصل، جرّفت قوات الاحتلال عشرات الدونمات الزراعية في بلدة حارس قضاء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، في إطار عمليات التوسع الاستيطاني الهادفة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 279 على التوالي إلى 38345 شهيدًا، ونحو 88295 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 50 فلسطينيًا وإصابة 54 بجروح مختلفة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء في شوارع وأزقة مدينة غزة، لم يتمكن من انتشالهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي المتواصل على كافة أحياء المدينة وحصارها.