شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشعب الصومالى يبحث مع مبعوث أممى الاستعدادات للانتخابات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الشعب الفيدرالى الصومالى شيخ آدم محمد نور (مدوبي)، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، السفير جيمس سوان، دور المجلس فى صياغة القوانين المتعلقة بالإنتخابات من أجل تجنب الخلافات السياسية الناجمة عن عملية الإنتخابات القادمة فى البلاد لعام 2026.



ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، شكر رئيس المجلس، الأمم المتحدة، على دعمها للحكومة والشعب الصومالى، مضيفا أنهم مستعدون للعمل بشكل وثيق.



من جانبه، أعرب "سوان" عن امتنانه للترحيب الذى حظى به قائلا إن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع المجلس فى المجالات المختلفة.