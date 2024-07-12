شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الطفل الفلسطينى الشهيد على ربايعة فى بلدة ميثلون جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطينى، الخميس، جثمان الشهيد الطفل علي حسن علي ربايعة (15 عاما) في بلدة ميثلون، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن موكب التشييع انطلق من أمام المستشفى التركى فى طوباس، وسط ترديد الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.

وتوجه المشيعون إلى منزل ذوي الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم صُلّي عليه في مسجد البلدة، قبل مواراته الثرى.

واستشهد الطفل ربايعة في وقت سابق من مساء اليوم، إثر إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة ميثلون.

وباستشهاد الطفل ربايعة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 573 شهيدا، من بينهم 138 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5350 جريحا.