شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى السعودى": 62 مليون مسافر عبر 446 ألف رحلة جوية خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائيات الحركة الجوية الصادرة عن الهيئة العامة السعودية للطيران المدني، عن نمو أعداد المسافرين والرحلات الجوية خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وأظهرت الإحصائيات، التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس، ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 17% خلال الأشهر الستة الماضية ليسجل نحو 62 مليون مسافر، مقارنة بـ 53 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

، فيما بلغ عدد الرحلات حوالي 446 ألف رحلة تقريباً بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 399 ألف رحلة، إضافةً إلى ذلك، شهد حجم الشحن الجوي في الأشهر الستة الأولى لعام 2024 ارتفاعاً بنسبة 41%؛ ليصل إلى 606 آلاف طن مقارنة بـ430 ألف طن بنفس الفترة لعام 2023.