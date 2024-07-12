شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تبحث مع نظيرتها الأمريكية وقف الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الخميس فى عمان، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إنهاء العدوان الإسرائيلى على غزة، وإتمام صفقة التبادل بجهود مصرية وقطرية وأمريكية، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

كما بحث الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عدداً من القضايا الثنائية في سياق جهود تعزيز التعاون بين البلدين.