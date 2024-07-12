شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد تبون: مداخيل الجزائر أصبحت قوية وما حققناه انتصار الشعب وليس انتصاراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، إن مداخيل البلاد أصبحت قوية، مؤكدا أن كل الانتصارات التي تحققت هي إنجازات الشعب.

وأضاف الرئيس الجزائرى خلال لقاء دورى مع الصحافة، أن "الخاص والعام يشهد أن مداخيل الدولة أصبحت قوية".

وأشار إلى أن "النزيف الذي نخر الخزينة العومية انتهى واسترجعنا أموالا منهوبة وقيمتها بالمليارات".

وأوضح أن "المواطن اليوم أصبح أكثر راحة من خلال صيانة حقوقه أصبح يقوم بحرياته وهو جزء لا يتجزأ من المجتمع".

هذا وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وسط دعم من أبرز الأحزاب السياسية الجزائرية التي تمتلك الأغلبية فى البرلمان.