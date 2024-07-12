شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقدم مستوطنون، الخميس، على إحراق ممتلكات المواطنين الفلسطينيين والمحال التجارية في بلدة بزاريا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأحرق المستوطنون محلا تجاريا وهاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة بزاريا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما تصدى الأهالي بالمنطقة لهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المستوطنين أحرقوا الخميس، جرافة قرب قرية بزاريا، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وانتشرت القوات الإسرائيلية بشكل كثيف ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وأعاقت حركة المواطنين.

وهاجم مستوطنون قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت في الضفة الغربية، وأضرموا النيران في ممتلكات الفلسطينيين، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات الاقتحام والاعتقالات في مختلف مدن الضفة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي أمس بشكل متزامن مدن رام الله وطولكرم وأريحا وسلفيت والخليل وبيت لحم ومخيم عين السلطان قرب أريحا شرقي الضفة.

هذا وقال رئيس هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" مؤيد شعبان، في وقت سابق، إن "الأوضاع في الضفة والقدس خطيرة للغاية جراء تصاعد عنف المستوطنين".

واتهم الجيش الإسرائيلي بـ"توفير الحماية لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين"، موضحا أن "هذه الاعتداءات ممولة وبحماية الجيش، وينفذها مستوطنون مسلحون ومدربون".